В 4 серии мелодрамы Город влюбленных Саша снова попала в больницу! Как это случилось? Узнайте прямо сейчас.

Ничто не предвещало беды. Александра, как обычно, работала и читала лекции студентам. Потом ее начальнику Рубину пришла в голову очередная «гениальная» мысль – пригласить группу «Макс и его звери» на шоу телеканала. Он узнал, что Максим слушает лекции в группе Саши. Именно поэтому Рубин дал журналистке задание – любой ценой затащить музыканта на эфир.

Саше пришлось пойти на концерт Нечаева. Парень несказанно обрадовался, когда увидел ее в зале. После выступления он пригласил журналистку на ужин. Александра согласилась, потому что этого требует ее работа. Или же между ней и музыкантом начинает просыпаться взаимная симпатия? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Город влюбленных 4 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Город влюбленных

Смотреть онлайн Город влюбленных – 3 серия от 10.07.2021