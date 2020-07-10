В 3 серии мелодрамы Город влюбленных кто-то ищет свою любовь, а кто-то – борется за свою карьеру.

У Евы все хорошо на работе, а вот с личной жизнью как-то не складывается. Она даже зарегистрировалась на сайте знакомств и составила график свиданий. Поможет ли это ей найти богатого мужа?

Саша после болезненного расставания с Пашей не думает о новых отношениях. Сейчас ее больше всего волнуют проблемы на работе. Девушка хочет доказать Рубину, что он должен ценить ее команду. Саша трудится день и ночь, забывая о еде и сне, и в итоге попадает в больницу. Что случилось с журналисткой? Найдется ли в ее жизни место для любви? Смотрите в сериале Город влюбленных 3 серия онлайн.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 2 серия от 10.07.2021