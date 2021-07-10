У 3 серії мелодрами Місто закоханих хтось шукає свою любов, а хтось – бореться за свою кар’єру.

У Єви все добре на роботі, а от з особистим життям якось не складається. Вона навіть зареєструвалася на сайті знайомств і склала графік побачень. Чи допоможе це їй знайти багатого чоловіка?

Саша після хворобливого розставання з Пашею не думає про нові стосунки. Зараз її найбільше хвилюють проблеми на роботі. Дівчина хоче довести Рубіну, що він повинен цінувати її команду. Саша трудиться день і ніч, забуваючи про їжу і сон, і в результаті потрапляє в лікарню. Що трапилося з журналісткою? Чи знайдеться в її житті місце для любові? Дивіться в серіалі Місто закоханих 3 серія онлайн.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 2 серія від 10.07.2021