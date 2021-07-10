У 2 серії мелодрами Місто закоханих в житті Олександри Снєгірьової настала смуга невдач. Тільки но вона змирилася зі зрадою Паші, як доля підкинула нові сюрпризи. Начальник перевів Сашу в інший відділ. Це може поставити хрест на кар’єрі Олександри, адже тепер її репортажі не потрапляють в ефір!

Несподівано на горизонті з’явилася стара любов Саші. Льоша не обмежився тим, що надіслав їй запрошення на весілля. Він приїхав, щоб поговорити з нею особисто.

У Єви та Інги теж не все йде гладко. Інга воює з конкурентом по бізнесу, який не гребує брудними прийомами. Єва мріє зустріти чоловіка мрії, а поки що їй навіть ніде жити.

Не пропустіть нову главу з історії життя подруг – дивіться серіал Місто закоханих 2 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 1 серія від 10.07.2021