Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Місто закоханих: 2 серія дивитися онлайн – 10.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 2 серія від 10.07.2021. Український фільм Місто закоханих серія 2 вже на сайті
Дивіться також
Город влюбленных |Серия 1 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 1 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 3 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 3 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 4 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 4 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 5 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 5 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 6 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 6 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 7 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 7 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных | 10.07.2021 | 2021

У 2 серії мелодрами Місто закоханих в житті Олександри Снєгірьової настала смуга невдач. Тільки но вона змирилася зі зрадою Паші, як доля підкинула нові сюрпризи. Начальник перевів Сашу в інший відділ. Це може поставити хрест на кар’єрі Олександри, адже тепер її репортажі не потрапляють в ефір!

Несподівано на горизонті з’явилася стара любов Саші. Льоша не обмежився тим, що надіслав їй запрошення на весілля. Він приїхав, щоб поговорити з нею особисто.

У Єви та Інги теж не все йде гладко. Інга воює з конкурентом по бізнесу, який не гребує брудними прийомами. Єва мріє зустріти чоловіка мрії, а поки що їй навіть ніде жити.

Не пропустіть нову главу з історії життя подруг – дивіться серіал Місто закоханих 2 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Місто закоханих

Дивитися онлайн Місто закоханих – 1 серія від 10.07.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close