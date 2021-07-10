В 1 серії ви познайомитеся з головними героїнями серіалу Місто закоханих. Саша – захоплена своєю справою журналістка. Вона помчала на роботу відразу ж після того, як коханий чоловік освідчився їй.

В той щасливий вечір Олександрі довелося робити репортаж про пожежу в готелі. Як же вона здивувалася, коли зустріла там… свого нареченого Пашу з коханкою!

Серце героїні серіалу Місто закоханих розбите, але вона все одно залишається професіоналом. Виявилося, що коханка Павла – перекладачка-синхроністки зі світовим ім’ям. Саша вирішила взяти у неї інтерв’ю… А що сталося після цього, дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 1 серія.

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