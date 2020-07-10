В 1 серии вы познакомитесь с главными героинями сериала Город влюбленных. Саша – увлеченная своим делом журналистка. Она помчалась на работу сразу же после того, как любимый человек сделал ей предложение руки и сердца.

В тот счастливый вечер Александре пришлось делать репортаж о пожаре в отеле. Как же она удивилась, когда встретила там… своего жениха Пашу с любовницей!

Сердце героини сериала Город влюбленных разбито, но она все равно остается профессионалом. Оказалось, что любовница Павла – переводчица-синхронистка с мировым именем. Саша решила взять у нее интервью… А что произошло после этого, узнайте в сериале Город влюбленных 1 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Город влюбленных