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Video: Город влюбленных: 2 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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Во 2 серии мелодрамы Город влюбленных в жизни Александры Снегиревой наступила полоса невезений. Стоило ей смириться с изменой Паши, как судьба подкинула новые сюрпризы. Начальник перевел Сашу в другой отдел. Это может поставить крест на карьере Александры, ведь теперь ее репортажи не попадают в эфир!

Неожиданно на горизонте объявилась старая любовь Саши. Леша не ограничился тем, что прислал ей приглашение на свадьбу. Он приехал, чтобы поговорить с ней лично.

У Евы и Инги тоже не все идет гладко. Инга воюет с конкурентом по бизнесу, который не гнушается грязными уловками. Ева мечтает встретить мужчину мечты, а пока что ей даже негде жить.

Не пропустите новую главу из истории жизни подруг – смотрите сериал Город влюбленных 2 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 1 серия от 10.07.2021

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