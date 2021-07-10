В 4 серії мелодрами Місто закоханих Саша знову потрапила в лікарню! Як це сталося? Дізнайтеся просто зараз.

Ніщо не передбачало біди. Олександра, як зазвичай, працювала і читала лекції студентам. Потім її начальнику Рубіну прийшла в голову чергова «геніальна» думка – запросити гурт «Макс і його звірі» на шоу телеканалу. Він дізнався, що Максим слухає лекції в групі Саші. Саме тому Рубін дав журналістці завдання – за всяку ціну затягнути музиканта на ефір.

Саші довелося піти на концерт Нечаєва. Хлопець несказанно зрадів, коли побачив її в залі. Після виступу він запросив журналістку на вечерю. Олександра погодилася, тому що цього вимагає її робота. Або ж між нею і музикантом починає прокидатися взаємна симпатія? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Місто закоханих 4 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 3 серія від 10.07.2021