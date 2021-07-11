В 20 серии мелодрамы Город влюбленных каждая из героинь принимает судьбоносное решение. Их жизни меняются на глазах. Саша собирается уехать в Чехию как минимум на год, а это значит, что она готова полностью посвятить все свое время работе. В такой жизни нет места для отношений на расстоянии. Тем более, что Снегирева уже обжигалась прежде. У них с Лешей не получилось сохранить свою любовь, так почему же на этот раз должно быть по-другому?

Инга в 20 серии мелодрамы Город влюбленных поняла: она готова забыть бывшего мужа. Главное то, что у нее есть любимое дело. Женщина собирается открыть ресторан в Лондоне. Для нее это будет новым этапом.

А вот Ева совершенно разочаровалась в отношениях. Жизнь в браке оказалась намного сложнее, чем она ожидала. Готова ли она развестись с Толиком и начать все сначала? Узнайте прямо сейчас – смотрите Город влюбленных 20 серия онлайн.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 19 серия от 11.07.2021