У 20 серії мелодрами Місто закоханих кожна з героїнь приймає доленосне рішення. Їхні життя змінюються на очах. Саша збирається виїхати до Чехії як мінімум на рік, а це значить, що вона готова повністю присвятити весь свій час роботі. В такому житті немає місця для відносин на відстані. Тим більше, що Снєгірьова вже обпікалася раніше. У них з Льошею не вийшло зберегти свою любов, так чому ж на цей раз повинно бути по-іншому?

Інга в 20 серії мелодрами Місто закоханих зрозуміла: вона готова забути колишнього чоловіка. Головне те, що у неї є улюблена справа. Жінка збирається відкрити ресторан у Лондоні. Для неї це буде новим етапом.

А ось Єва зовсім розчарувалася у стосунках. Життя в шлюбі виявилося набагато складнішим, ніж вона очікувала. Чи готова вона розлучитися з Толіком і почати все спочатку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Місто закоханих 20 серія онлайн.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 19 серія від 11.07.2021