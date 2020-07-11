У 19 серії мелодрами Місто закоханих хтось весь час заважає головним героїням бути щасливими.

Єва дуже любить Толіка, але його сім’я поводиться огидно. Перекладачка не може зосередитися ні на роботі, ні на особистому житті. Їй постійно доводиться допомагати сестрі чоловіка Ларисі, а по вихідним молодята їздять в гості до батьків Анатолія. Родичі Толі нахабно використовують Єву, але він не прислухається до скарг дружини.

У 19 серії серіалу Місто закоханих між Сашею і Максимом несподівано встала Ася. Дівчина поставила собі за мету будь що отримати Нечаєва. Вона усіма засобами намагається посварити пару, щоб Макс нарешті розлучився з Сашою. Чи вийде у Асі зруйнувати їхні стосунки? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Місто закоханих 19 серія від 11.07.2021.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 18 серія від 11.07.2021