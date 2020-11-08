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Video: Місто закоханих: 18 серія дивитися онлайн – 11.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 18 серія від 08.11.2019. Український фільм Місто закоханих серія 18 вже на сайті
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У 18 серії серіалу Місто закоханих пари стикаються з новими труднощами. Саша працює, як заведена, поки Макс готує для неї сніданки і вечері. Музикант звільнився з телеканалу, щоб присвятити весь свій час новому альбому. Але чи витримає він життя з журналісткою, яка тікає рано вранці, а повертається пізно ввечері? Максиму хочеться підтримати кохану, але вона ніби не помічає його старань.

Єва в 18 серії мелодрами Місто закоханих намагається змиритися з життям заміжньої жінки. Вона так довго про це мріяла, але реальне життя має мало спільного з її дівочими фантазіями. Як виявилося, у Єви і Анатолія абсолютно різні погляди на ідеальну сім’ю… Чи зможуть вони прийти до спільного знаменника і жити щасливо? Дивіться в серіалі Місто закоханих 18 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 17 серія від 11.07.2021

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