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Video: Город влюбленных: 18 серия смотреть онлайн – 11.07.2021

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В 18 серии сериала Город влюбленных пары сталкиваются с новыми трудностями. Саша работает, как заведенная, пока Макс готовит для нее завтраки и ужины. Музыкант уволился с телеканала, чтобы посвятить все свое время новому альбому. Но выдержит ли он жизнь с журналисткой, которая убегает рано утром, а возвращается поздно вечером? Максиму хочется поддержать любимую, но она будто не замечает его стараний.

Ева в 18 серии мелодрамы Город влюбленных пытается смириться с жизнью замужней женщины. Она так долго об этом мечтала, но реальная жизнь имеет мало общего с ее девичьими фантазиями. Как оказалось, у Евы и Анатолия совершенно разные взгляды на идеальную семью… Смогут ли они прийти к общему знаменателю и жить счастливо? Смотрите в сериале Город влюбленных 18 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 17 серия от 11.07.2021

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