В 19 серии мелодрамы Город влюбленных кто-то все время мешает главным героиням быть счастливыми.

Ева очень любит Толика, но его семья ведет себя отвратительно. Переводчица не может сосредоточиться ни на работе, ни на личной жизни. Ей постоянно приходится помогать сестре мужа Ларисе, а по выходным молодожены ездят в гости к родителям Анатолия. Родственнички Толи нагло используют Еву, но он не прислушивается к жалобам жены.

В 19 серии сериала Город влюбленных между Сашей и Максимом неожиданно встала Ася. Девушка поставила себе цель во что бы то ни стало заполучить Нечаева. Она всеми силами старается рассорить пару, чтобы Макс наконец-то расстался с Сашей. Получится ли у Аси разрушить их отношения? Узнайте прямо сейчас – смотрите Город влюбленных 19 серия от 11.07.2021.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 18 серия от 11.07.2021