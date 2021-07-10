В 13 серии мелодрамы Город влюбленных праздновали день рождения Евы. Инга сделала подруге по-настоящему королевский подарок – она предоставила свой ресторан в распоряжение Евы и Толика на целый вечер, чтобы голубки могли отметить в интимной обстановке. Саша тоже расстаралась – она купила подруге платье, о котором та мечтала.

Ева надеялась, что Толя подарит ей новую сумочку. Как же она удивилась, когда парень принес коробку с… тортом собственного приготовления! В 13 серии мелодрамы Город влюбленных переводчица разочаровалась в любимом. Неужели он решил на ней сэкономить? Или его чувства не настолько серьезные, как она надеялась?

Ева была готова сгореть от стыда. Торт из профитролей – это не тот подарок, которым можно похвастаться подружкам. В отчаянии девушка решила купить себе сумочку сама… К каким последствиям это привело? Узнайте в сериале Город влюбленных 13 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 12 серия от 10.07.2021