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Video: Город влюбленных: 12 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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Город влюбленных | 10.07.2021 | 2021

В 12 серии Город влюбленных продолжается «испытательный срок» Саши и Максима. Девушке очень хорошо с музыкантом, и ей втайне хочется, чтобы эти десять дней никогда не заканчивались.

Саша чувствует себя виноватой из-за того, что так и не поговорила с Лешей. Получается, что она дала бывшему надежду, и тут же бросилась в объятия другого мужчины. Что будет делать Алексей, когда узнает об «испытательном сроке»? Узнайте в 12 серии мелодрамы Город влюбленных.

Толик придумал, как убедить родителей дать добро на его свадьбу с Евой. Всего-то нужно, чтобы девушка забеременела! Однако Еве почему-то его «гениальный план» не понравился. Она категорически не хочет рожать ради чьего-то одобрения. Необдуманное предложение Анатолия стало причиной серьезной ссоры между влюбленными. Смогут ли они помириться? Узнайте в сериале Город влюбленных 12 серия.

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