У 12 серії Місто закоханих триває «випробувальний термін» Саші і Максима. Дівчині дуже добре з музикантом, і їй потай хочеться, щоб ці десять днів ніколи не закінчувалися.

Саша почуває себе винуватою через те, що так і не поговорила з Олексієм. Виходить, що вона дала колишньому надію, і тут же кинулася в обійми іншого чоловіка. Що буде робити Олексій, коли дізнається про «випробувальний термін»? Дізнайтеся в 12 серії мелодрами Місто закоханих.

Толік придумав, як переконати батьків дати добро на його весілля з Євою. Усього лише потрібно, щоб дівчина завагітніла! Однак Єві чомусь його «геніальний план» не сподобався. Вона категорично не хоче народжувати заради чийогось схвалення. Необдумана пропозиція Анатолія стала причиною серйозної сварки між закоханими. Чи зможуть вони помиритися? Дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 12 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 11 серія від 10.07.2021