Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Місто закоханих: 12 серія дивитися онлайн – 10.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 12 серія від 10.07.2021. Український фільм Місто закоханих серія 12 вже на сайті
Дивіться також
Город влюбленных |Серия 1 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 1 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 2 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 2 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 3 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 3 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 4 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 4 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 5 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 5 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных |Серия 6 |10.07.2021| 2021
Місто закоханих: 6 серія дивитися онлайн – 10.07.2021...
Город влюбленных | 10.07.2021 | 2021

У 12 серії Місто закоханих триває «випробувальний термін» Саші і Максима. Дівчині дуже добре з музикантом, і їй потай хочеться, щоб ці десять днів ніколи не закінчувалися.

Саша почуває себе винуватою через те, що так і не поговорила з Олексієм. Виходить, що вона дала колишньому надію, і тут же кинулася в обійми іншого чоловіка. Що буде робити Олексій, коли дізнається про «випробувальний термін»? Дізнайтеся в 12 серії мелодрами Місто закоханих.

Толік придумав, як переконати батьків дати добро на його весілля з Євою. Усього лише потрібно, щоб дівчина завагітніла! Однак Єві чомусь його «геніальний план» не сподобався. Вона категорично не хоче народжувати заради чийогось схвалення. Необдумана пропозиція Анатолія стала причиною серйозної сварки між закоханими. Чи зможуть вони помиритися? Дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 12 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Місто закоханих

Дивитися онлайн Місто закоханих – 11 серія від 10.07.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close