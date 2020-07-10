У 11 серії мелодрами Місто закоханих Єва і Анатолій намагаються врятувати свої стосунки. Після розмови з батьком Толіка перекладачка зрозуміла, що домогтися прихильності батьків буде дуже важко. Більш того, тато лікаря вже намагається підштовхнути його до шлюбу з більш гідною кандидаткою – дочкою міністра. Чи зможе любов перемогти? Дізнайтеся просто зараз у серіалі Місто закоханих.

Максим не може заспокоїтися через те, що Саша його ігнорує. Навіть улюблена музика пішла на другий план. Саша дала хлопцеві 10 днів на те, щоб перевірити їхні стосунки. Максим готовий присвячувати весь свій вільний час коханій, але як щодо самої журналістки? Чи зможе вона відкласти роботу для того, щоб дати шанс любові? Дивіться в серіалі Місто закоханих 11 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 10 серія від 10.07.2021