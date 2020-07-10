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Video: Місто закоханих: 10 серія дивитися онлайн – 10.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 10 серія від 10.07.2021. Український фільм Місто закоханих серія 10 вже на сайті
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У 10 серії мелодрами Місто закоханих все три героїні переживають кризу у стосунках. Саша твердо вирішила вийти заміж за Льошу і народити від нього дитину. У журналістки не залишилося до нього ніяких почуттів – вона просто хоче спокою і стабільності. Саша намагається не думати про Максима, але поки що у неї це погано виходить. Чи не робить вона величезну помилку? Дізнайтеся в 10 серії Місто закоханих.

Інга зустрічається з колишнім чоловіком. Вона просто не може зупинитися, незважаючи на болісні спогади про минуле.

Єва зустрілася з батьком Анатолія. На шляху її щастя виникла несподівана перешкода – сім’я коханого. Батьки Толі категорично проти того, щоб провінціалка на кшталт Єви стала дружиною їхнього сина.

Чи зможуть подруги вирішити свої проблеми в особистому житті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Місто закоханих 10 серія онлайн.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 9 серія від 10.07.2021

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