У 10 серії мелодрами Місто закоханих все три героїні переживають кризу у стосунках. Саша твердо вирішила вийти заміж за Льошу і народити від нього дитину. У журналістки не залишилося до нього ніяких почуттів – вона просто хоче спокою і стабільності. Саша намагається не думати про Максима, але поки що у неї це погано виходить. Чи не робить вона величезну помилку? Дізнайтеся в 10 серії Місто закоханих.

Інга зустрічається з колишнім чоловіком. Вона просто не може зупинитися, незважаючи на болісні спогади про минуле.

Єва зустрілася з батьком Анатолія. На шляху її щастя виникла несподівана перешкода – сім’я коханого. Батьки Толі категорично проти того, щоб провінціалка на кшталт Єви стала дружиною їхнього сина.

Чи зможуть подруги вирішити свої проблеми в особистому житті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Місто закоханих 10 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Місто закоханих

Дивитися онлайн Місто закоханих – 9 серія від 10.07.2021