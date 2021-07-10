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Video: Город влюбленных: 10 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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В 10 серии мелодрамы Город влюбленных все три героини переживают кризис в отношениях. Саша твердо решила выйти замуж за Лешу и родить от него ребенка. У журналистки не осталось к нему никаких чувств – она просто хочет спокойствия и стабильности. Саша старается не думать о Максиме, но пока что у нее это плохо получается. Не совершает ли она огромную ошибку? Узнайте в 10 серии Город влюбленных.

Инга встречается с бывшим мужем. Она просто не может остановиться, несмотря на болезненные воспоминания о прошлом.

Ева встретилась с отцом Анатолия. На пути ее счастья возникла неожиданная преграда – семья любимого. Родители Толи категорически против того, чтобы провинциалка вроде Евы стала женой их сына.

Смогут ли подруги решить свои проблемы в личной жизни? Узнайте прямо сейчас – смотрите Город влюбленных 10 серия онлайн.

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