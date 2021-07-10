В 10 серии мелодрамы Город влюбленных все три героини переживают кризис в отношениях. Саша твердо решила выйти замуж за Лешу и родить от него ребенка. У журналистки не осталось к нему никаких чувств – она просто хочет спокойствия и стабильности. Саша старается не думать о Максиме, но пока что у нее это плохо получается. Не совершает ли она огромную ошибку? Узнайте в 10 серии Город влюбленных.

Инга встречается с бывшим мужем. Она просто не может остановиться, несмотря на болезненные воспоминания о прошлом.

Ева встретилась с отцом Анатолия. На пути ее счастья возникла неожиданная преграда – семья любимого. Родители Толи категорически против того, чтобы провинциалка вроде Евы стала женой их сына.

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Смотреть онлайн все серии сериала Город влюбленных

Смотреть онлайн Город влюбленных – 9 серия от 10.07.2021