Город влюбленных: 11 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

В 11 серии мелодрамы Город влюбленных Ева и Анатолий пытаются спасти свои отношения. После разговора с отцом Толика переводчица поняла, что добиться расположения родителей будет очень трудно. Более того, папа врача уже пытается подтолкнуть его к браку с более достойной кандидаткой – дочерью министра. Сможет ли любовь победить? Узнайте прямо сейчас в сериале Город влюбленных.

Максим не может успокоиться из-за того, что Саша его игнорирует. Даже любимая музыка ушла на второй план. Саша дала парню 10 дней на то, чтобы проверить их отношения. Максим готов посвящать все свое свободное время любимой, но что насчет самой журналистки? Сможет ли она отложить работу для того, чтобы дать шанс любви? Смотрите в сериале Город влюбленных 11 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 10 серия от 10.07.2021