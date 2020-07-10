У 13 серії мелодрами Місто закоханих святкували день народження Єви. Інга зробила подрузі по-справжньому королівський подарунок – вона надала свій ресторан в розпорядження Єви і Толіка на цілий вечір, щоб голубки могли відзначити в інтимній обстановці. Саша теж розстаралася – вона купила подрузі сукню, про яку та мріяла.

Єва сподівалася, що Толя подарує їй нову сумочку. Як же вона здивувалася, коли хлопець приніс коробку з… тортом власного приготування! У 13 серії мелодрами Місто закоханих перекладачка розчарувалася в коханому. Невже він вирішив на ній заощадити? Або ж його почуття не настільки серйозні, як вона сподівалася?

Єва була готова згоріти від сорому. Торт з профітролів – це не той подарунок, яким можна похвалитися подружкам. У розпачі дівчина вирішила купити собі сумочку сама… До яких наслідків це призвело? Дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 13 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Місто закоханих

Дивитися онлайн Місто закоханих – 12 серія від 10.07.2021