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Video: Місто закоханих: 13 серія дивитися онлайн – 10.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 13 серія від 10.07.2021. Український фільм Місто закоханих серія 13 вже на сайті
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У 13 серії мелодрами Місто закоханих святкували день народження Єви. Інга зробила подрузі по-справжньому королівський подарунок – вона надала свій ресторан в  розпорядження Єви і Толіка на цілий вечір, щоб голубки могли відзначити в інтимній обстановці. Саша теж розстаралася – вона купила подрузі сукню, про яку та мріяла.

Єва сподівалася, що Толя подарує їй нову сумочку. Як же вона здивувалася, коли хлопець приніс коробку з… тортом власного приготування! У 13 серії мелодрами Місто закоханих перекладачка розчарувалася в коханому. Невже він вирішив на ній заощадити? Або ж його почуття не настільки серйозні, як вона сподівалася?

Єва була готова згоріти від сорому. Торт з профітролів – це не той подарунок, яким можна похвалитися подружкам. У розпачі дівчина вирішила купити собі сумочку сама… До яких наслідків це призвело? Дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 13 серія.

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