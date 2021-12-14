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Video: Любовь с ароматом кофе: 1 серия смотреть онлайн – 14.12.2021

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Любовь с ароматом кофе | 14.12.2021 | 2021

Премьера нового сериала на СТБ – смотрите онлайн мелодраму Любовь с ароматом кофе 1 серия от 14.12.2021.

Аля – простая молодая девушка, которая работает баристой в местной кофейне и делает невероятно вкусный кофе. Уже полгода она встречается с мажором Гошей и по уши влюблена в парня. Хоть он таких сильных чувств не разделяет: не спешит знакомить с мамой, видится с ней редко и не строит никаких совместных планов.

Именно поэтому, когда в 1 серии сериала Любовь с ароматом кофе Аля придет на свидание в ресторан вместе с сыном, Гошу это шокирует и отпугнет. Сам парень не найдет сил, чтобы разорвать отношения, и попросит о помощи давнего знакомого. Как Аля отреагирует на такой поступок возлюбленного? И подберет ли знакомый правильные слова, чтобы не обидеть девушку? Смотрите онлайн в сериале Любовь с ароматом кофе 2021 серия 1 на сайте СТБ

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Смотреть онлайн сериал Любовь с ароматом кофе – 2 серия от 14.12.2021

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