Смотрите сериал СТБ Любовь с ароматом кофе на официальном сайте канала. Запутанная история любви, которая раскрывает важность создания семьи и честных взаимоотношений в паре.

27-летняя Аля – мать-одиночка. Девушка воспитывает 5-летнего сына. После того как бывший парень бросил ее с ребенком, Аля не подпускала близко ни одного мужчину. Исключением становится Гоша. В веселом и легком парне девушка видела свою судьбу и будущего отца ее сына. Гоша же, напротив, разговоров о семье избегает. Женитьбу в ближайшем будущем он не планирует. А даже если она будет, то не факт, что с Алей, девушкой с ребенком.

Герой сериала Любовь с ароматом кофе (2021) не набрался смелости расстаться с Алей лично, поэтому попросил о помощи знакомого Костю, завидного холостяка и наследника ресторанного бизнеса. Разговор выдался болезненным, а знакомство однозначно не задалось. И возможно Костя с Алей больше никогда бы и не встретились, но парню срочно понадобилась девушка на роль его невесты, чтобы успокоить требовательного деда и получить право владеть семейным бизнесом. Алю он посчитал лучшей кандидатурой. Чем дольше они играют влюбленную пару, тем сильнее чувства зарождаются у Кости. С Алей парень впервые задумывается о семье. Но дадут ли им быть вместе их прошлые отношения? Не пропустите – смотрите онлайн все серии сериала Любовь с ароматом кофе на СТБ.

В ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Ирина Мельник, Наталья Васько

Автор сериала: Наталья Орлянская при участии Валерии Винс

Режиссер: Олег Туранский

Продюсер: Катя Шеметенко

Количество серий: 4

Смотрите также сериал: І будуть люди