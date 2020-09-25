Дивіться серіал СТБ Любов з ароматом кави на офіційному сайті каналу. Заплутана історія кохання, що розкриває важливість створення сім’ї та чесних взаємин у парі.

27-річна Аля – мати-одиначка. Дівчина виховує 5-річного сина. Після того, як колишній хлопець покинув її з дитиною, Аля не підпускає жодного чоловіка близько до себе. Винятком стає Гоша, веселий і легкий хлопець. Дівчина бачила у ньому свою долю та майбутнього батька свого сина. Гоша же розмов про сім’ю уникає. Одруження він не планує. А навіть якщо воно буде, то не факт, що з Алею, дівчиною з дитиною.

Герой серіалу Любов з ароматом кави (2021) не знайшов у собі сміливості розлучитися з Алею особисто, тому попросив про допомогу знайомого Костю, холостяка і спадкоємця ресторанного бізнесу. Розмова видалась болючою, а знайомство жахливим. І, можливо, Костя з Алею більше ніколи б і не зустрілися, та хлопцю терміново знадобилась дівчина на роль його нареченої, щоб заспокоїти вимогливого діда й отримати право володіти сімейним бізнесом. Найкращою кандидаткою стала Аля. Чим довше вони грають закохану пару, тим сильніші почуття зароджуються в Кості. З Алею хлопець вперше замислюється про сім’ю. Чи дадуть минулі стосунки їм бути разом? Не пропустіть – дивіться онлайн всі серії серіалу Любов з ароматом кави на СТБ.

У ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Ірина Мельник, Наталія Васько

Автор серіалу: Наталя Орлянська за участі Валерії Вінс

Режисер: Олег Туранський

Продюсер: Катя Шеметенко

Кількість серій: 4

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