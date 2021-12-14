Дивіться онлайн серіал Любов з ароматом кави 3 серія від 14.12.2021.

Гоша в боргу перед Костею. Завдяки йому він позбувся стосунків з Алею та відповідальності. Вкотре хлопець зателефонував другу, щоб подякувати за те, що врятував. Але у відповідь почув докір та ультиматум – треба поїхати до Алі й особисто вибачитися.

Зібравши всю хоробрість у кулак, як справжній чоловік, у 3 серії мелодрами Любов з ароматом кави Гоша приїхав до кав’ярні. І побачив несподівану картину – Костя забирає вродливу Алю у вечірній сукні разом із її сином на вечерю. Про такий поворот подій Гоша і подумати не міг. Навіщо Кості зв’язуватися з Алею? І що вона хоче від його заможного друга? Так справа не піде – треба у всьому розібратися! Подробиці дивіться онлайн у серіалі Любов з ароматом кави 2021 серія 3 на сайті СТБ.

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Дивитись онлайн серіал Любов з ароматом кави – 4 серія від 14.12.2021