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Стосунки Кості з Алею перейдуть на новий рівень у серіалі Любов з ароматом кави 4 серія від 14.12.2021.
Після «вдалої» вечері з родиною Кості Аля була впевнена: їхнє спілкування на цьому закінчилось. Але наступного дня хлопець запрошує її в ресторан. Після всього, що було між ними, він пропонує Алі бути разом. Дівчина відразу не змогла відповісти та вирішила пізніше приїхати до нього в ресторан. Але там на неї чекав сюрприз – Костя з Христиною сиділи та мило спілкувалися, взявшись за руки. Невже Аля проґавила свій шанс і Костя вирішив зійтися з колишньою коханою? Щоб дізнатися відповідь на вирішальне запитання, дивіться онлайн серіал Любов з ароматом кави 2021 серія 4 на сайті СТБ.
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