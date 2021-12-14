Отношения Кости с Алей перейдут на новый уровень в сериале Любовь с ароматом кофе 3 серия от 14.12.2021.

После «удачного» ужина с семьей Кости Аля была уверена: их общение на этом и закончится. Но на следующий день парень приглашает ее в ресторан. После всего, что было между ними, он предлагает Але быть вместе. Девушка сразу не смогла ответить и решила позже приехать к нему в ресторан. Но там ее ждал сюрприз – Костя с Кристиной сидели и мило общались, взявшись за руки. Неужели Аля упустила свой шанс и Костя решил сойтись с бывшей возлюбленной? Чтобы узнать ответ на решающий вопрос, смотрите онлайн сериал Любовь с ароматом кофе 2021 серия 4 на сайте СТБ.

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