І будуть люди: дивитись онлайн всі серії

І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

Не пропустіть серіал СТБ «І будуть люди» – пригадайте найважливіші історичні події ХХ століття.

Серіал знятий за мотивами епохального роману Анатолія Дімарова «І будуть люди». Автори позиціонують стрічку як історичну сагу, де в центрі сюжету – звичайні люди, яких зненацька застали темні часи: Перша світова війна, революція та прихід радянської влади. У драмі 12 головних персонажів, які кохають, працюють і намагаються знайти своє місце у новому вимірі історії. У кожного героя серіалу «І будуть люди» своя правда, і всі вони по-різному реагують на турбулентні етапи та суспільні зміни. Проте є дещо, що їх об’єднує, – бажання жити.

Хоч епічна драма «І будуть люди» розповідає про людей, які жили ще 100 років тому, історична достовірність і актуальність подій зачепить за живе кожного глядача. У персонажах ми впізнаємо свої родини, рідних дідів-прадідів, які змогли вижити в нелюдських обставинах. Також укотре пригадаємо ті історичні події, які ніколи не можна забувати. Цей проєкт надзвичайно важливий для кожного українця, адже він дасть змогу краще зрозуміти свою природу та переоцінити сьогодення.

Проживіть найважливіші події ХХ століття разом із головними героями – дивіться серіал «І будуть люди» онлайн на сайті СТБ!

У ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський

Автори сценарію: Тетяна Щегельська, Тарас Антипович

Режисер: Аркадій Непиталюк

Продюсери: Сергій Демидов, Віктор Мирський, Людмила Семчук

Кількість серій: 12

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