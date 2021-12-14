Прем’єра нового серіалу на СТБ – дивіться онлайн мелодраму Любов з ароматом кави 1 серія від 14.12.2021.

Аля – проста молода дівчина, яка працює баристою в місцевій кав’ярні та робить неймовірно смачну каву. Уже пів року вона зустрічається з мажором Гошею та по вуха закохана в хлопця. Хоч він таких сильних почуттів не поділяє: не поспішає знайомити з мамою, бачиться з нею рідко та не будує ніяких спільних планів.

Саме тому, коли у 1 серії серіалу Любов з ароматом кави Аля прийде на побачення в ресторан разом із сином, Гошу це шокує та відлякне. Хлопець не знайде сил, щоб розірвати стосунки, і попросить допомоги давнього знайомого. Як Аля відреагує на такий вчинок коханого? І чи підбере знайомий правильні слова, щоб не образити дівчину? Дивіться онлайн у серіалі Любов з ароматом кави 2021 серія 1 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн усі серії серіалу Любов з ароматом кави

Дивитись онлайн серіал Любов з ароматом кави – 2 серія від 14.12.2021