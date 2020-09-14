І будуть люди: смотреть онлайн все серии

І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

Не пропустите сериал СТБ «І будуть люди» – вспомните важнейшие исторические события ХХ века.

Сериал снят по мотивам эпохального романа Анатолия Димарова «І будуть люди». Авторы позиционируют ленту как историческую сагу, где в центре сюжета – обычные люди, которых неожиданно застали темные времена: Первая мировая война, революция и приход советской власти. В драме 12 главных персонажей, которые любят, работают и пытаются найти свое место в новом измерении истории. У каждого героя сериала «І будуть люди» своя правда, и все они по-разному реагируют на турбулентные этапы и социальные изменения. Однако есть кое-что, что их объединяет, – желание жить.

Хоть эпическая драма «І будуть люди» рассказывает о людях, которые жили еще 100 лет назад, историческая достоверность и актуальность событий заденет за живое каждого зрителя. В персонажах мы узнаем свои семьи, родных дедов-прадедов, которые смогли выжить в нечеловеческих условиях. Также в очередной раз вспомним те исторические события, которые никогда нельзя забывать. Этот проект очень важен для каждого украинца, ведь он позволит лучше понять свою природу и переоценить настоящее.

Проживите важнейшие события ХХ века вместе с главными героями – смотрите сериал «І будуть люди» онлайн на сайте СТБ!

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский

Авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович

Режиссер: Аркадий Непиталюк

Продюсеры: Сергей Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук

Количество серий: 12

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