Смотрите онлайн сериал Любовь с ароматом кофе 2 серия от 14.12.2021.

За жизнь своих сыновей возьмутся их мамы. К Гоше вернулась из-за границы Ирина Геннадиевна. Прилетела не в самый подходящий момент – сын как раз отсыпается после очередной ночной гулянки. Как результат, похмелье и потерянная машина. Хорошо, что мама на нее поставила датчик отслеживания геопозиции…

В то время как Гошу отчитывают за его безалаберность, мама Кости во 2 серии мелодрамы Любовь с ароматом кофе настроена найти сыну вторую половинку, чтобы угодить прихотям дедушки. Выбор пал на бывшую девушку Кости Кристину, дочь давнего друга их семьи. Девушка как раз вернулась из Австрии и маме Кости не терпится с ней встретиться. Сработает ли у свахи ее план, смотрите онлайн в сериале Любовь с ароматом кофе 2021 серия 2 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Любовь с ароматом кофе – 3 серия от 14.12.2021