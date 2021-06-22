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Video: Как долго я тебя ждала: 9 серия смотреть онлайн – 22.06.2021

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала - 9 серия от 22.06.2021. Мелодрама Как долго я тебя ждала серия 9 уже на сайте СТБ
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Как долго я тебя ждала | 22.06.2021 | 2021

Смотрите сериал Как долго я тебя ждала серию 9 от 22.06.2021 на СТБ!

Получив огромное анонимное пожертвование, Роман Якимов отправляет свою жену Татьяну и крошечную Анечку на лечение в Израиль. А сам – днями и ночам пропадет на работе, которая так вовремя ему подвернулась.

Вскоре Роману выпадает возможность увидеть любовь всей своей жизни – Жанну Соловьеву. Перекинувшись лишь парой фраз, он решает навсегда выбросить из головы эту предательницу и хотя бы попробовать полюбить свою жену Татьяну…

Проходит еще несколько лет и состоявшийся архитектор Роман Якимов перевозит всю свою семью в шикарный дом. Якимовы-старшие все никак не могут нарадоваться подросшей внучкой Анечкой и днями благодарят «незнакомца», который спас их крошечку от смерти. Татьяна же – уже успела забыть о болезни своей дочери. Теперь ее главная проблема – это надоедливая свекровь, живущая с ней бок о бок и достающая своими ежедневными нравоучениями. Таня мечтает жить отдельно от «родственничков» и хотя бы раз услышать от обожаемого мужа слово «люблю»…

Главная героиня сериала Как долго я тебя ждала Жанна Соловьева с детками и подругой Варей продолжают жить своей жизнью. Полностью разочаровавшись в мужчинах и любви, девушки решает медленно идти к своей, ранее поставленной, цели. Заниматься любимым делом и получать максимум удовольствия от каждого прожитого дня. И, кажется, сегодня у подруг будет шикарный повод для праздника! Ведь Жанна Соловьева наконец-то устраивается на работу своей мечты!

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