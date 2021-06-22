Смотрите онлайн сериал Как долго я тебя ждала 10 серию от 22.06.2021.

Итак, Жанна Соловьева с легкостью получает должность дизайнера ландшафтов в крупнейшей строительной компании «Дизайн строй компани». Понимая, что отныне ей каждый день придется видеться и работать со своим начальником и экс-женихом Романом Якимовым, девушка решает уволиться в первый же день. Но подписанный ею контракт, не позволяет этого сделать. И Жанна пытается отодвинуть в сторону нахлынувшие на нее чувства и воспоминания, и со всем усердием заняться любимым делом.

Компаньон Романа Якимова с первых секунд встречи с новой подчиненной влюбляется в нее по уши. Он рассказывает своему другу об этом, но Роман просит Арсения забыть о Жанне и заняться реализацией их крупнейшего заказа.

Тем временем сама Жанна случайно встречает в коридоре своего несостоявшегося тестя – Антона Якимова. Девушка узнает, что он работает в этой же компании, и что Роман вознаградил его должностью начальника охранной службы «Дизайн строй компани». Девушка искренне радуется, что жизнь всех Якимовых наконец-то наладилась. И, похоже, Антону Якимову тоже приятно вновь видеть Жанну.

Ну а Любовь Якимова продолжает доставать свою невестку Татьяну. Радуясь за успехи сына, она желает ему еще большего счастья. И каждый день просит Татьяну родить Роману ребеночка, а ей – еще одну внучку или внука. Устав от мольб и нравоучений свекрови, Татьяна едет на работу к любимому мужу. Роман Якимов с огромной неохотой, но знакомит ее с новой сотрудницей Жанной Соловьевой…

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