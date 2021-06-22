Дивіться онлайн серіал Як довго я на тебе чекала 10 серію від 22.06.2021.
Отже, Жанна Соловйова з легкістю отримує посаду дизайнера ландшафтів у найбільшій будівельній компанії «Дизайн строй компані». Розуміючи, що відтепер їй кожен день доведеться бачитися та працювати зі своїм начальником і екс-нареченим Романом Якимовим, дівчина вирішує звільнитися в перший же день. Але підписаний нею контракт, не дозволяє цього зробити. І Жанна намагається відсунути в сторону всі спогади та почуття, і з повним запалом зайнятися улюбленою справою.
Компаньйон Романа Якимова з перших секунд зустрічі з новою підопічною закохується в неї по вуха. Він розповідає своєму другові про це, але Роман просить Арсенія забути про Жанну та зайнятися реалізацією їхнього найбільшого замовлення.
Тим часом сама Жанна випадково зустрічає в коридорі свого «майже» тестя – Антона Якимова. Дівчина дізнається, що він працює в цій же компанії, і що Роман винагородив його посадою начальника охоронної служби «Дизайн строй компані». Дівчина щиро радіє, що життя всіх Якимових нарешті налагодилася. І, схоже, Антону Якимову теж приємно знову бачити Жанну.
Ну а Любов Якимова продовжує діставати свою невістку Тетяну. Радіючи за успіхи сина, вона бажає йому ще більшого щастя. І кожен день просить Тетяну народити Роману дитинку, а їй – ще одну внучку або онука. Втомившись від благань та настанов свекрухи, Тетяна їде на роботу до коханого чоловіка. Роман Якимов з величезним небажанням, але знайомить її з новою співробітницею Жанною Соловйовою…
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