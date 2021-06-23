Серіал Як довго я на тебе чекала продовжується. У 11 серії від 23.06.2021 Арсеній вирішить порушити дане Роману слово і позалицятися до Жанни. Дізнавшись, що дівчині довелося хоронити чоловіка, Арсеній вигадує трагічну історію про загиблу дружину Олену. Надавивши на жалість, він домагається від Жанни згоди на спільний обід. Почувши про це, Роман Якимов відгукується підтримати друга та разом з Арсенієм і Жанною відправляється пом’янути «покійну Олену». Після обіду Жанна намагається якнайшвидше відкараскатися від цих двох і потрапляє під колеса машини. Якби не Роман Якимов, вижити дівчині навряд чи вдалося б…
Тим часом Антон Якимов дізнається про зраду коханої дружини Люби. Не в змозі пережити таке приниження, він збирає речі та подає на розлучення. Цьому шалено радіє секретарка Антона Якимова, яка вже давно задивляється на свого чарівного шефа.
Роздумуючи, як помиритися з коханим чоловіком та повернути його довіру, Любов Якимова дізнається, що її єдиний син перебуває в реанімації. Вона стрімголов мчить до лікарні. І зустрічає біля його палати Жанну Соловйову…
Чим все це закінчиться – дивіться в серіалі Як довго я на тебе чекала в 11 серії від 23.06.2021 на СТБ!
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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 12 серія від 23.06.2021
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