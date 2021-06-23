Дивіться онлайн 12 серію серіалу Як довго я на тебе чекала від 23.06.2021 на СТБ.
Сьогодні головним героям серіалу Як довго я на тебе чекала 2019 доведеться пережити безліч доленосних подій. А розпочнеться все з випадкової зустрічі Романа Якимова з його дітьми-двійнятами, які попросилися у няні Варі «побачити, де ж працює їхня люба матуся». Даша та Саша влетіли в кабінет Жанни саме в ту мить, коли вона укладала угоду про те, що «пора забути минуле й почати все з чистого аркуша», зі своїм шефом і екс-нареченим Романом Якимовим.
У шикарному офісі діти почали просто верещати від задоволення та нових вражень! Роман, щоб познайомитися з ними ближче та якомога більше розпитати про особисте життя їхньої матері Жанни, вирішує провести екскурсію своїми володіннями та пригостити бешкетників морозивом.
Водночас Тетяна разом з донькою Анютою приїжджають в «Дизайн строй компані», з надією порадувати своїм візитом обожнюваного чоловіка й любого татуся та трохи відволікти його від роботи. Вони зустрічають Романа, який, як раз закінчивши свою екскурсію та міні-допит, веде дітей Жанни в її кабінет.
Яким же було здивування дорослих, коли вони дізналися, що Саша, Даша та Аня вже давно знайомі й вважають себе найкращими друзями. Бажаючи зробити своїй замкнутій та нетовариській донечці приємно, Тетяна вирішує запросити на день народження Анютки її нових друзів «разом з їхніми батьками»…
Тим часом в «Дизайн строй компані» повертається Борис Сотников – колишній співкамерник Романа Якимова, а тепер один з найнадійніших співробітників компанії. Познайомившись з новою колегою Жанною та дізнавшись, ким був її покійний чоловік, Борис вирішує розповісти Роману давню таємницю. Він зізнається другові, що в тюрмі працював на Славу Карпова та спочатку був приставлений до Романа як особистий охоронець. І що це, швидше за все, було не бажання самого Карпова, а прохання його молодої дружини Жанни.
Чи зможе тепер Роман Якимів дійсно забути минуле та вбити в собі шалену любов до Жанни?
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