Смотрите онлайн 12 серию сериала Как долго я тебя ждала от 23.06.2021 на СТБ.

Сегодня главным героям сериала Как долго я тебя ждала предстоит пережить множество судьбоносных событий. А начнется все со случайной встречи Романа Якимова с его детьми-двойняшками, которые попросились у няни Вари «увидеть, где же работает их любимая мамочка». Даша и Саша влетели в кабинет Жанны как раз в том момент, когда она заключала соглашение о том, что «пора забыть прошлое и начать все с чистого листа», со своим шефом и экс-женихом Романом Якимовым.

В шикарном офисе дети начали просто визжать от удовольствия и новых впечатлений! Роман, чтобы познакомиться с ними поближе и побольше расспросить о личной жизни их матери Жанны, решает провести экскурсию своими владениями и угостить сорванцов мороженым.

В это же время Татьяна вместе с дочкой Анечкой приезжают в «Дизайн строй компани», с надеждой порадовать своим визитом обожаемого мужа и любимого папочку и немного отвлечь его от работы. Они встречают Романа, который, как раз закончив свою экскурсию и мини-допрос, ведет детей Жанны в ее кабинет.

Каким же было удивление взрослых, когда они узнали, что Саша, Даша и Аня уже давно знакомы и считают себя лучшими друзьями. Желая сделать своей замкнутой и необщительной дочери приятно, Татьяна решает пригласить на день рождение Анечки ее новых друзей «вместе с их родителями»…

Тем временем в«Дизайн строй компани» возвращается Борис Сотников – бывший сокамерник Романа Якимова, а теперь один из самых надежных сотрудников компании. Познакомившись с новой коллегой Жанной и узнав, кем был ее покойный муж, Борис решает раскрыть Роману давнюю тайну. Он признается другу, что в тюрьме работал на Славу Карпова и изначально был приставлен к Роману в качестве личного охранника. И что это, скорее всего, было не желание самого Карпова, а просьба его молодой жены Жанны.

Сможет ли теперь Роман Якимов действительно забыть прошлое и убить в себе неистовую любовь к Жанне?

Смотрите продолжение сериала Как долго я тебя ждала серию 12 от 23.06.2021 на СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 13 серия от 23.06.2021