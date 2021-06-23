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Video: Как долго я тебя ждала: 13 серия смотреть онлайн – 23.06.2021

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Как долго я тебя ждала | 23.06.2021 | 2021

13 серия сериала Как долго я тебя ждала от 23.06.2021 начнется с большого торжества в доме Якимовых.

10-летняя именинница Анечка с радостью встречает своих любимых друзей, принимая поздравление и подарки. А вот взрослые немного нервничают… Роман и Арсений не могут отвести глаз от очаровательной Жанны; няня Варя, приехавшая с ней на детский праздник, избегает настырного внимания своего нового знакомого – Бориса Сотникова; Любовь Якимова высматривает любимого супруга, а Татьяна все гадает – действительно ли у ее мужа появилась любовница?

Поздравить родную дочку с днем рождения удается и Николаю. По просьбе бывшей жены Татьяны, он не признается Анечке, кем для нее на самом деле является. И, как обычно, уходит – никем из семейства Якимовых незамеченным…

Казалось бы, после праздника все страсти должны были успокоиться, а жизнь – вернуться в прежнее русло. Но не тут то было! В самый неподходящий момент, когда шефу Арсению удается заманить свою подчиненную Жанну на романтическое свидание под предлогом важной встречи с новыми заказчиками, «усопшая Леночка» – воскресает. Бывшая пассия Арсения, которую он не так давно вместе с Жанной и Романом «поминали» за обедом, внезапно вернулась от нового ухажера к «своей настоящей любви». Не зная, как теперь выкрутится перед Жанной, которая действительно ему очень нравится, Арсений решает отказаться от запланированной деловой поездки и в срочном порядке просит своего компаньона поехать вместо него.

Теперь Роману Якимову и Жанне Соловьевой предстоит вместе провести два долгих дня, вдали от всего, кроме своих чувств…

Чем все это закончится – смотрите в продолжении сериала Как долго я тебя ждала от 23.06.2021 на СТБ!

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