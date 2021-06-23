Не пропустите 14 серию сериала Как долго я тебя ждала от 23.06.2021 на СТБ! Сегодня вы увидите, смогут ли Роман Якимов и Жанна Соловьева сдержать свои чувства и отказаться от желания превратить рабочую поездку на романтический уик-энд. Справиться с очередным жизненным испытанием и сладким соблазном им точно будет нелегко. Ведь кроме того, что два дня подряд им придется не только видеть друг друга, тесно общаться, так еще и жить в одном гостиничном номере!

Узнав, что когда-то Жанна была невестой ее любимого мужа Романа, Татьяна решает как можно быстрее помешать их двухдневному пребыванию вместе. Ревнивая жена спешит в отель и сразу же шокирует Романа и Жанну новостью о своей беременности…

Между тем экс-майор полиции Валерий Соловьев, который после смерти матери и самоубийства жены попал в тюрьму за убийство собутыльника, выходит на свободу. Обойдя всех своих любовниц, Соловьев решает, что самое время наведаться к своей неблагодарной дочери и придумать, как отплатить ей за то, что та отреклась от родного отца и ни разу не поинтересовалась его теперешней жизнью…

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