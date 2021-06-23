Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как долго я тебя ждала: 14 серия смотреть онлайн – 23.06.2021

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала - 14 серия от 23.06.2021. Мелодрама Как долго я тебя ждала серия 14 уже на сайте СТБ
Смотрите также
Как долго я тебя ждала |Серия 15 |23.06.2021| 2021
Как долго я тебя ждала: 15 серия смотреть онлайн – 23.06.2021...
Как долго я тебя ждала |Серия 13 |23.06.2021| 2021
Как долго я тебя ждала: 13 серия смотреть онлайн – 23.06.2021...
Как долго я тебя ждала |Серия 12 |23.06.2021| 2021
Как долго я тебя ждала: 12 серия смотреть онлайн – 23.06.2021...
Как долго я тебя ждала |Серия 11 |23.06.2021| 2021
Как долго я тебя ждала: 11 серия смотреть онлайн – 23.06.2021...
Как долго я тебя ждала |Серия 10 |22.06.2021| 2021
Как долго я тебя ждала: 10 серия смотреть онлайн – 22.06.2021...
Как долго я тебя ждала |Серия 9 |22.06.2021| 2021
Как долго я тебя ждала: 9 серия смотреть онлайн – 22.06.2021...
Как долго я тебя ждала | 23.06.2021 | 2021

Не пропустите 14 серию сериала Как долго я тебя ждала от 23.06.2021 на СТБ! Сегодня вы увидите, смогут ли Роман Якимов и Жанна Соловьева сдержать свои чувства и отказаться от желания превратить рабочую поездку на романтический уик-энд. Справиться с очередным жизненным испытанием и сладким соблазном им точно будет нелегко. Ведь кроме того, что два дня подряд им придется не только видеть друг друга, тесно общаться, так еще и жить в одном гостиничном номере!

Узнав, что когда-то Жанна была невестой ее любимого мужа Романа, Татьяна решает как можно быстрее помешать их двухдневному пребыванию вместе. Ревнивая жена спешит в отель и сразу же шокирует Романа и Жанну новостью о своей беременности…

Между тем экс-майор полиции Валерий Соловьев, который после смерти матери и самоубийства жены попал в тюрьму за убийство собутыльника, выходит на свободу. Обойдя всех своих любовниц, Соловьев решает, что самое время наведаться к своей неблагодарной дочери и придумать, как отплатить ей за то, что та отреклась от родного отца и ни разу не поинтересовалась его теперешней жизнью…

Не пропустите продолжение любимого сериала! Смотрите онлайн мелодраму Как долго я тебя ждала 14 серию от 23.06.2021 на сайте СТБ!

Смотреть онлайн все серии сериала Как долго я тебя ждала

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 15 серия от 23.06.2021

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть