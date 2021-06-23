Не пропустіть 14 серію серіалу Як довго я на тебе чекала від 23.06.2021 на СТБ! Сьогодні ви побачите, чи зможуть Роман Якимов та Жанна Соловйова стримати свої почуття та відмовитися від бажання перетворити робочу поїздку на романтичний вікенд. Впоратися з черговим життєвим випробуванням та солодкою спокусою їм точно буде нелегко. Адже окрім того, що два дні поспіль їм доведеться не лише бачити одне одного, тісно спілкуватися, так іще й жити в одному готельному номері!
Дізнавшись, що колись Жанна була нареченою її коханого чоловіка Романа, Тетяна вирішує якнайшвидше завадити їхньому дводенному перебуванню разом. Ревнива дружина поспішає у готель і відразу ж приголомшує Романа й Жанну новиною про свою вагітність…
Тим часом екс-майор поліції Валерій Соловйов, який після смерті матері та самогубства дружини потрапив у в’язницю за вбивство товариша по чарці, виходить на волю. Обійшовши всіх своїх коханок, Соловйов вирішує, що саме час навідатися до своєї невдячної дочки та придумати, як відплатити їй за те, що вона відреклася від рідного татуся й жодного разу не поцікавилася його теперішнім життям…
Не пропустіть продовження улюбленого серіалу! Дивіться онлайн мелодраму Як довго я на тебе чекала 14 серію від 23.06.2021 на сайті СТБ!
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