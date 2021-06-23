Серіал Як довго я на тебе чекала серія 15 від 23.06.2021 вже на сайті СТБ!
Після того як дружина Романа Якимова розповіла всім про свою вагітність, Жанна Соловйова вирішила назавжди викреслити коханого зі свого серця та думок; Любов Якимова окутала надмірною увагою свою вагітну невістку; а Роман пообіцяв собі не зраджувати Тетяну, забути про Жанну та присвятити все своє подальше життя своїй родині.
І лише Тетяна не знала, що робити. Адже її вагітність була лише вигадкою. Підступна брехня, якою вона вирішила скористатися, аби завадити Роману піти з сім’ї та відновити стосунки з коханням усього його життя – Жанною Соловйовою.
За свого любого синочка та міцність його шлюбу печеться і Любов Якимова. Жінка вирішує навідатися до Жанни, щоб «вправити зрадниці мізки» та нагадати, що розбивати чужі сім’ї – це страшна підлість. Дізнавшись про погрози та шантаж, Роман стає на захист Жанни та розказує матері, що саме дівчина зробила заради його порятунку…
Тим часом Жанна Соловйова наважується впустити у своє життя нового чоловіка, а у своє серце нове кохання. Молода матуся вирішує прийняти пропозицію свого шефа Арсенія та піти з ним на побачення.
Чим все це закінчиться – дізнайтеся 15 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 23.06.2021 на СТБ!
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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 16 серія від 24.06.2021
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