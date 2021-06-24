Не пропустіть продовження серіалу Як довго я на тебе чекала. Серія 16 від 24.06.2021 розпочнеться для головної героїні з несподіванки, а точніше із непроханих гостей. До квартири Жанни Соловйової знову завітає мати Романа Якимова. Щоправда, цього разу не з прокльонами та погрозами, а зі словами щирої вдячності. Дізнавшись від власного сина, що Жанна Соловйова пожертвувала собою заради того, щоб врятувати його від неминучої смерті спочатку в СІЗО, а потім і у в’язниці, Любов Якимова нарешті прозріла…

Вислухавши непрохану гостю, Жанна остаточно вирішує покінчити з минулим і таки йде на побачення зі своїм шефом Арсенієм. Силуючи себе до нових стосунків, головна героїня мелодрами Як довго я на тебе чекала погоджується продовжити романтичний вечір в більш інтимній обстановці та відправляється до будинку свого новоспеченого «бойфренда» Арсенія…

Любовному пориву піддається і подруга Жанни – няня Варя. Вона нарешті приймає залицяння колишнього сусіда Романа Якимова по камері – Бориса Сотникова і, здається, по-справжньому закохується у свого турботливого залицяльника. І лише Тетяна Якимова досі не знаходить собі місця, адже ніяк не може звабити власного чоловіка! Розуміючи, що її обман про вагітність от-от буде розкритий, Тетяна щосили намагається затягнути свого коханого Романа Якимова у ліжко та довести нарешті діло до кінця. Але той лише постійно говорить про УЗД, обстеження у лікарів, допитується про термін вагітності та раз у раз відмовляє дружині у близькості.

Тим часом, оговтавшись від усіх «сюрпризів» першого побачення, Жанна Соловйова повертається додому. Зустрівши на порозі «знедоленого» екс-майора поліції Валерія Соловйова, котрий нещодавно вийшов на свободу, дівчина знову піддається емоціям і знову впускає у власну оселю та своє життя «люблячого» татуся. З появою якого починається найцікавіше…

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