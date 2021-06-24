Не пропустите продолжение сериала Как долго я тебя ждала. Серия 16 от 24.06.2021 начнется для главной героини неожиданностью, а точнее – незваными гостями. Квартиру Жанны Соловьевой снова посетит мать Романа Якимова. Правда, на этот раз не с проклятиями и угрозами, а со словами искренней благодарности. Узнав от собственного сына, что Жанна Соловьева пожертвовала собой ради того, чтобы спасти его от неминуемой смерти сначала в СИЗО, а затем и в тюрьме, Любовь Якимова наконец-то прозрела…

Выслушав непрошеную гостью, Жанна окончательно решает покончить с прошлым и таки идет на свидание со своим шефом Арсением. Принуждая себя к новым отношениям, главная героиня мелодрамы Как долго я тебя ждала соглашается продолжить романтический вечер в более интимной обстановке и отправляется в дом своего новоиспеченного «бойфренда» Арсения…

Любовному порыву подвергается и подруга Жанны – няня Варя. Она наконец принимает ухаживания бывшего соседа Романа Якимова по камере – Бориса Сотникова и, кажется, по-настоящему влюбляется в своего заботливого ухажера. И только Татьяна Якимова до сих пор не находит себе места, ведь никак не может соблазнить собственного мужа! Понимая, что ее обман о беременности вот-вот будет раскрыто, Татьяна изо всех сил пытается затянуть своего любимого Романа Якимова в постель и довести наконец-то дело до конца. Но тот лишь постоянно говорит про УЗИ, обследование у врачей, спрашивает о сроке беременности и раз за разом отказывает жене в близости.

Между тем, оправившись от всех «сюрпризов» первого свидания, Жанна Соловьева возвращается домой. Встретив на пороге «обездоленного» экс-майора полиции Валерия Соловьева, который недавно вышел на свободу, девушка снова поддается эмоциям и снова пускает в свой дом и в свою жизнь «любящего» отца. С приходом которого начинается самое интересное…

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 17 серия от 24.06.2021