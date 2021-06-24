Не пропустите продолжение сериала Как долго я тебя ждала. Серия 17 от 24.06.2021 начнется с активных поисков пропавших детей Жанны Соловьевой. Накануне маленькие озорники решили погулять без присмотра взрослых в местном парке. И чтобы отделаться от опеки родного деда Валерия Соловьева, который с недавних пор поселился в их доме, дети заверили его, что мама Жанна всегда отпускала их гулять самих. Поэтому когда главная героиня мелодрамы Как долго я тебя ждала вернулась с работы домой, детишек в квартире уже не было…

Тем временем жена Романа Якимова решилась на отчаянный шаг. И тоже ради детей. Точнее, ради будущего ребенка, которого она пообещала родить любимому мужчине. Понимая, что уже прошел почти месяц с тех пор как она рассказала всем о своей беременности, а ей так и не удалось соблазнить Романа, чтобы зачать малыша, Татьяна прибегает к крайности. Она восстанавливает интимные отношения со своим бывшим любовником Николаем, от которого родила дочь Анюту, чтобы быстрее забеременеть…

И если проблема с беременностью для Татьяны была уже на пути решения, то правда, которой ее начал шантажировать экс-майор полиции Валерий Соловьев, абсолютно выбила ее из равновесия. Услышав от шантажиста, что ее обожаемый муж – отец двойняшек Жанны Соловьевой, Татьяна понимает, что ее брак закончится тотчас, когда Роман Якимов об этом узнает. Шокированная такой информацией, Татьяна соглашается платить любые деньги Валерию Соловьеву, лишь бы тот ничего не сказал Роману.

Как дальше будут развиваться события – смотрите в 17 серии мелодрамы как долго я тебя ждала от 24.06.2021 на официальном сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 18 серия от 24.06.2021