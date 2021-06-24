Сериал Как долго я тебя ждала 2019 продолжается. Сегодня, в 18 серии от 24.06.2021, главный злодей сериала Как долго я тебя ждала Валерий Соловьев услышит от врачей свой страшный диагноз и узнает, что жить ему осталось совсем мало. Осознав сколько бед и зла он причинил своим родным, а главное своей любимой дочери Жанне, Валерий решает как можно скорее рассказать Роману Якимову всю правду. Правду о том, как он подставил своего будущего зятя и засадил его в тюрьму; как он выдал родную дочь за нелюбимого Славу Карпова, зная, что Жанна носит под сердцем детей Романа; как он день за днем ​​уничтожал их любовь и препятствовал их совместному счастью. Но перед этим Валерий Соловьев решается еще раз наведаться к жене Романа Якимова, чтобы забрать у нее все те деньги, которые когда-то Жанна Соловьева пожертвовала на лечение ее тяжело больной дочери Анюты.

Между тем Татьяна Якимова решает навсегда распрощаться со своим любовником. Удостоверившись, что хитрый план успешно сработал и она все-таки забеременела, женщина понимает, что отныне ее семейному счастью с Романом Якимова мешает только одно – правда, которую Валерий Соловьев может рассказать в любой момент…

Ну а Жанна Соловьева в очередной раз пытается отпустить непростое прошлое и хоть как-то наладить свою личную жизнь. Она приглашает в гостиничный номер своего шефа Арсения, который все это время не мог добиться хоть какой-то взаимности от девушки, и решает, что после этой ночи она навсегда выкинет из головы любимого Романа Якимова и начнет свою жизнь с чистого листа. Но вместо Арсения в номер приходит Роман, который больше не может скрывать свои чувства ни от себя, ни от любимой Жанны…

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