Не пропустіть продовження серіалу Як довго я на тебе чекала. Серія 17 від 24.06.2021 розпочнеться з активних пошуків зниклих дітей Жанни Соловйової. Напередодні малі бешкетники вирішили погуляти без нагляду дорослих у місцевому парку. І щоб відкараскатися від опіки рідного діда Валерія Соловйова, який з недавніх пір оселився в їхньому домі, дітлахи запевнили його, що мама Жанна завжди відпускала їх гуляти самих. Тож коли головна героїня мелодрами Як довго я на тебе чекала повернулася з роботи додому, діточок у квартирі вже не було…

Тим часом дружина Романа Якимова зважилася на відчайдушний крок. І теж заради дітей. Точніше, заради майбутньої дитини, яку вона пообіцяла народити коханому чоловіку. Розуміючи, що вже минув майже місяць відтоді як вона розповіла всім про свою вагітність, а їй так і не вдалося звабити Романа, щоб зачати малюка, Тетяна вдається до крайності. Вона відновлює інтимні стосунки зі своїм колишнім коханцем Миколою, від якого народила доньку Анюту, аби якнайшвидше завагітніти…

І якщо проблема з вагітністю для Тетяни була вже на шляху вирішення, то правда, якою її почав шантажувати екс-майор поліції Валерій Соловйов, абсолютно вибила її з рівноваги. Почувши від шантажиста, що її обожнюваний чоловік – батько двійнят Жанни Соловйової, Тетяна розуміє, що її шлюб закінчиться тієї ж миті, коли Роман Якимов про це дізнається. Шокована такою інформацією, Тетяна погоджується платити будь-які гроші Валерію Соловйову, лиш би той нічого не казав Роману.

Як далі будуть розгортатися події – дивіться в 17 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 24.06.2021 на офіційному сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 18 серія від 24.06.2021