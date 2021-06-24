Серіал Як довго я на тебе чекала 2019 триває. Сьогодні, в 18 серії від 24.06.2021, головний лиходій серіалу Як довго я на тебе чекала Валерій Соловйов почує від лікарів свій страшний діагноз і дізнається, що жити йому залишилося зовсім мало. Усвідомивши скільки бід і зла він заподіяв своїм рідним, а головне своєї улюбленій доньці Жанні, Валерій вирішує якомога швидше розповісти Роману Якимову всю правду. Правду про те, як він підставив свого майбутнього зятя і засадив його у в’язницю; як він видав рідну доньку за нелюба Славу Карпова, знаючи, що Жанна носить під серцем дітей Романа; як він день за днем ​​знищував їх любов і перешкоджав їхньому спільному щастю. Але перед цим Валерій Соловйов вирішує ще раз навідатися до дружини Романа Якимова, щоб забрати у неї всі ті гроші, які колись Жанна Соловйова пожертвувала на лікування її тяжко хворої доньки Анюти.

Тим часом Тетяна Якимова вирішує назавжди розпрощатися зі своїм коханцем. Упевнившись, що хитрий план успішно спрацював і вона все ж таки завагітніла, жінка розуміє, що відтепер її сімейному щастю з Романом Якимова заважає тільки одне – правда, яку Валерій Соловйов може розбазікати в будь-який момент…

Ну а Жанна Соловйова в черговий раз намагається відпустити непросте минуле і хоч якось налагодити своє особисте життя. Вона запрошує в готельний номер свого шефа Арсенія, який весь цей час не міг домогтися хоч якоїсь взаємності від дівчини, і вирішує, що після цієї ночі вона назавжди викине з голови коханого Романа Якимова і почне своє життя з нової сторінки. Але замість Арсенія в номер приходить Роман, який більше не може приховувати свої почуття ні від себе, ні від коханої Жанни…

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