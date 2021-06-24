Дивіться онлайн серіал Як довго я на тебе чекала серію 19 від 24.06.2021 на сайті СТБ. Сьогодні ви побачите, як Роман Якимов нарешті зважиться зізнатися у тому, що все своє життя він кохав лише Жанну Соловйову не лише собі, а й своїй вагітній дружині Тетяні. Звичайно ж, такого жінка аж ніяк не очікувала почути таке від свого порядного та відданого чоловіка. Тож Тетяна задумує будь-що зупинити Романа і не дати йому піти з сім’ї.
Тим часом, картаючи себе за те, що розбиває чужу сім’ю та забирає батька у ще ненародженої дитини, Жанна Соловйова вирішує покінчити з Романом Якимовим раз і назавжди. Вона приймає рішення звільнитися з роботи та переїхати, від гріха подалі, в інше місто. А її батько Валерій Соловйов поспішає в офіс до Романа Якимова, щоб нарешті розказати всю правду та допомогти закоханим порозумітися. Але повідомити Валерій так нічого і не встигає. Просто на парковці «Дизайн строй компані», виконуючи бажання розлюченої Тетяни Якимової, його смертельно ранить нападник.
Як далі будуть розгортатися події – дивіться у 19 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 24.06.2021 на СТБ!
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