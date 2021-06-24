Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Як довго я на тебе чекала: 19 серія дивитися онлайн – 24.06.2021

Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала - 19 серія від 24.06.2021. Мелодрама Як довго я на тебе чекала серія 19 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Як довго я на тебе чекала |Серія 1 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 1 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 2 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 2 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 3 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 3 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 4 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 4 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 5 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 5 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 6 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 6 серія дивитися онлайн – 22.06.2021...
Як довго я на тебе чекала | 24.06.2021 | 2021

Дивіться онлайн серіал Як довго я на тебе чекала серію 19 від 24.06.2021 на сайті СТБ. Сьогодні ви побачите, як Роман Якимов нарешті зважиться зізнатися у тому, що все своє життя він кохав лише Жанну Соловйову не лише собі, а й своїй вагітній дружині Тетяні. Звичайно ж, такого жінка аж ніяк не очікувала почути таке від свого порядного та відданого чоловіка. Тож Тетяна задумує будь-що зупинити Романа і не дати йому піти з сім’ї.

Тим часом, картаючи себе за те, що розбиває чужу сім’ю та забирає батька у ще ненародженої дитини, Жанна Соловйова вирішує покінчити з Романом Якимовим раз і назавжди. Вона приймає рішення звільнитися з роботи та переїхати, від гріха подалі, в інше місто. А її батько Валерій Соловйов поспішає в офіс до Романа Якимова, щоб нарешті розказати всю правду та допомогти закоханим порозумітися. Але повідомити Валерій так нічого і не встигає. Просто на парковці «Дизайн строй компані», виконуючи бажання розлюченої Тетяни Якимової, його смертельно ранить нападник.

Як далі будуть розгортатися події – дивіться у 19 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 24.06.2021 на СТБ!

Дивитися онлайн всі серії серіалу Як довго я на тебе чекала

Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 20 серія від 24.06.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close