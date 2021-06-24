Неймовірна історія кохання під назвою Як довго я на тебе чекала добігає кінця. В заключній 20 серії серіалу ви дізнаєтеся, чи зможуть головні герої серіалу Як довго я на тебе чекала Жанна Соловйова та Роман Якимов бути разом; чи погодиться Тетяна Якимова нарешті відпустити свого чоловіка до іншої жінки та дати спокій двом закоханим; чи пробачать одне одному застарілі образи Любов та Антон Якимові; чи віднайде в собі сили Арсеній, щоб попросити пробачення за всі ті зради, що довелося пережити його дружині Лєночці; та чи зважиться няня Варя довіритися коханому Борису Сотнику та вийти за нього заміж?
Не пропустіть фінал серіалу Як довго я на тебе чекала! Заключна 20 серія від 24.06.2021 вже доступна для перегляду на офіційному сайті СТБ!
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